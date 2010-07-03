СК проконтролирует проверку по факту вырубки деревьев в Малаховском лесу

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Центральный аппарат Следственного комитета России сообщил о намерении проконтролировать ход проверки сообщений о вырубке деревьев в Малаховском лесу на юго-востоке Московской области. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

"Сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о попытке "варварской" застройки знаменитого Малаховского леса. Его пытаются спасти жители Московской области. В сюжете сообщается, что уже уничтожены сотни деревьев, начинают прокладываться дороги для парковки", – информирует пресс-служба СК.

Известно, что чиновники заявляют о попытках уничтожения лишь больных деревьев в рамках существующей программы по благоустройству. При этом местные жители уверены в незаконности деятельности застройщика. В Следственном комитете подтвердили, что по данному факту ведомством организована проверка.

"Председатель СК России поручил руководству регионального подразделения ведомства детально проверить все обстоятельства этого "благоустройства", а также изучить доводы граждан, озвученные в материале. Ход проведения проверки и его результат поставлен на контроль", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее в СК раскрыли подробности задержания полицейских в подмосковном Ступине. Сообщалось, что обвиняемые получили взятку от генерального директора местной строительной компании.