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Москва 24

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Происшествия

29 октября, 20:43

СК проверяет информацию о школьнице, получившей перелом позвоночника на уроке

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет проверит инцидент в Рязанской области, где школьница получила перелом позвоночника на уроке физической культуры. Об этом сообщили РИА Новости.

По информации СУСК РФ по региону, несчастный случай произошел в селе Благие Александро-Невского района Рязанской области. На данный момент известно, что ученица восьмого класса получила травму на турнике. Она выполняла упражнения, которые не были заданием учителя.

"Скопинский межрайонный следственный отдел проводит проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверок будет принято процессуальное решение", – заявили представители следствия.

В начале октября прокуратура и Следственный комитет организовали проверку после нападения преподавателя ОБЖ на школьников. Инцидент произошел в поселке Боровский Тюменской области.

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