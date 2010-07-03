СК начал проверку после нападения учителя ОБЖ на школьников

10:34
Фото: телеграм-канал Baza
Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку после нападения преподавателя ОБЖ на школьников в поселке Боровский Тюменской области.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов рассказал, что реакция руководства школы также уже известна: учителя уволили, поскольку такое поведение "несовместимо ни с профессиональной этикой, ни с правовой точкой зрения".
По его словам, родителям и детям учебного заведения принесли извинения за поведение педагога, с детьми работают психологи. При этом Степанов добавил, что много людей, в том числе ученики и родители, встают на сторону учителя.
"Его очень хорошо характеризуют, что это добрый, интересный учитель. Но мы видим по видеоматериалам, что человек не совладал психологически с ситуацией, находится в состоянии аффекта. Конечно, это непрофессионально, это не обсуждается уже. Его оценку с правовой точки зрения дадут правоохранительные органы. Но для нас очень важно, что физически ни один ребенок не пострадал, что родители сегодня в большинстве своем не требуют крови, – пояснил детский омбудсмен в разговоре с РИА Новости.
Он добавил, что в школе работают районная комиссия и прокуратура. Они разберутся, что стало причиной такого поведения педагога.
Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на девятиклассников за плохое поведение. На кадрах видно, как мужчина хватает детей по очереди, толкает и кричит на них матом.
По предварительным данным, учитель школы № 2 таким образом решил отучить подопечных кидаться посторонними предметами во время урока, на котором объяснял, как завязывать узлы.
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