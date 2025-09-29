ПВО сбила девять беспилотников в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Смоленской области утром 29 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры нет. На всех местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Вечером 28 сентября украинские войска нанесли удар по белгородской инфраструктуре, в результате чего наблюдались значительные перебои в подаче электроэнергии. На резервные источники питания перешли местные подразделения "Водоканала" и больницы.

В результате обстрела пострадали два человека, их госпитализировали. Кроме того, за медпомощью обратился боец самообороны, находившийся неподалеку от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка.