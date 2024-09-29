РЖД намерены завершить восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой 3 октября

Фото: телеграм-канал "Куйбышевская ЖД"

Куйбышевская железная дорога (КбшЖД), являющаяся филиалом ОАО "РЖД", планирует завершить восстановительные работы на поврежденном 28 сентября железнодорожном мосту в районе города Кинеля и на перегоне 94 – 103 километров между Самарой и Кинелем к 3 октября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

В результате взрыва на ж/д мосту были повреждены "островки безопасности". При этом на самих железнодорожных путях разрушений не было, как и пострадавших.

Причиной ЧП стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Также из-за этого приостанавливалось движение поездов.