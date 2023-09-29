Российский турист утонул на Пхукете

Фото: ТАСС/dpa/Carola Frentzen

Российский турист погиб во время купания в море у берегов Пхукета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Таиланде Владимира Соснова.

"Мы подтверждаем гибель российского гражданина", – сказал дипломат, комментируя информацию таиландских СМИ.

Он уточнил, что сотрудники консульства сейчас оказывают семье погибшего помощь в подготовке документов, необходимых для возвращения тела в Россию.

Инцидент произошел накануне на пляже Банг Тао курортного острова. По данным газеты Phuket News, во время купания трех человек унесло в море обратным течением. Двоих из них удалось спасти, а третий – гражданин РФ – погиб.

Мужчину доставили на берег, где попытались оказать экстренную помощь, однако по дороге в больницу он скончался.

Ранее в Абхазии в районе села Алахадзы утонул житель российского города Иваново. Тело мужчины 1972 года рождения искали в Черном море два часа.

