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29 сентября, 15:38

Происшествия

Порядка 1 тыс человек эвакуированы из-за наводнений на северо-востоке Таиланда – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/NARONG SANGNAK

Как минимум 990 человек эвакуированы в результате наводнений в северо-востоке Таиланда, сообщает местное издание Thaiger.

Наводнения в девяти районах провинции Убон Ратчатхани произошли из-за продолжительных ливней, которые повысили уровень воды в реке Мун до 7,64 метра. Сотрудники местных экстренных служб эвакуировали не менее 278 семей, насчитывающих в общей сложности 990 человек. Им предоставили временное жилье в более безопасных районах до тех пор, пока уровень воды не перестанет подниматься.

Предварительно, от затоплений пострадало около 18,6 тысячи гектаров сельхозугодий в семи районах провинции и более 10 тысяч голов домашнего скота. Как пишет издание, повышенный уровень воды также привел к появлению ядовитых змей и скорпионов, уже были случаи нападения на жителей.

Ранее сообщалось, что 10 сентября на северо-востоке Ливии обрушился циклон "Даниэль" и принес на побережье Средиземного моря штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины.

Количество погибших превысило 11 тысяч человек, еще около 20 тысяч числятся пропавшими без вести.

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