Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП сгорели автомобиль "КамАЗ" и трактор.

АЗС загорелась в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана в пятницу, 29 августа. Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, уточняли в МЧС.

В свою очередь, прокуратура Дагестана сообщила, что намерена провести надзорные мероприятия, в рамках которых установит обстоятельства произошедшего. Также планируется оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте, где случилось ЧП.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос внесения актов прокурорского реагирования.