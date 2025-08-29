29 августа, 18:46Происшествия
Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"
Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В ведомстве уточнили, что в результате ЧП сгорели автомобиль "КамАЗ" и трактор.
АЗС загорелась в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана в пятницу, 29 августа. Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, уточняли в МЧС.
В свою очередь, прокуратура Дагестана сообщила, что намерена провести надзорные мероприятия, в рамках которых установит обстоятельства произошедшего. Также планируется оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте, где случилось ЧП.
В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос внесения актов прокурорского реагирования.