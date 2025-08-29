Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 18:46

Происшествия

Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

Открытое горение на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана ликвидировано, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве уточнили, что в результате ЧП сгорели автомобиль "КамАЗ" и трактор.

АЗС загорелась в селе Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана в пятницу, 29 августа. Сообщалось, что причиной возгорания стала разгерметизация емкости газовоза, которая произошла во время перекачки газа.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, уточняли в МЧС.

В свою очередь, прокуратура Дагестана сообщила, что намерена провести надзорные мероприятия, в рамках которых установит обстоятельства произошедшего. Также планируется оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте, где случилось ЧП.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос внесения актов прокурорского реагирования.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика