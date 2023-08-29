Отец фигуристки Горбачевой заявил, что выехал в Москву на поиски дочери

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отец пропавшей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой выехал в Москву на поиски дочери. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь ее искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать", – добавил мужчина.

По его словам, он прекрасно общался с ребенком, у них были хорошие отношения.

По информации издания, на данный момент рассматривается несколько версий пропажи спортсменки. Она либо находится у друзей, либо с ней что-то произошло.

Как уточняют местные жители, место, где пропала девушка, довольно опасное. Рядом находится стройка.

29 августа мать спортсменки заявила о пропаже дочери. В последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Горбачева направилась в сторону Владимирской церкви.

Отмечалось, что Горбачева жила со своим тренером. Бабушка девушки сообщила о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, поскольку она категорически была против встреч фигуристки с родственниками.

Женщина также рассказала, что в ходе поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке. Однако она добавила, что фигуристка хорошо плавала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи спортсменки. Следователи объяснили, что пока не знают, что произошло с пропавшей. Уголовное дело возбуждено по убийству, чтобы расширить полномочия.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил о сборе волонтеров для поиска спортсменки.

Фигуристка Алина Горбачева пропала в столице