Глава Сосновского района подтвердил падение вертолета в Челябинской области

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Глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил факт падения вертолета Ми-8 в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

Авиационные власти уточнили агентству, что на борту находились четыре человека. Все они погибли. При этом по другим данным, в результате происшествия погибли три человека.

Во вторник, 29 августа, в Сосновском районе Челябинской области рухнул вертолет Ми-8. Уточнялось, что он принадлежал ФСБ. Агентству рассказали, что вертолет выполнял учебный полет.

В экстренных службах назвали в качестве предварительной причины крушения отказ техники. Воздушное судно упало в поселке Прудном.

Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае