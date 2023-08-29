14:27Происшествия
Глава Сосновского района подтвердил падение вертолета в Челябинской области
Фото: телеграм-канал Readovka
Глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил факт падения вертолета Ми-8 в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.
Авиационные власти уточнили агентству, что на борту находились четыре человека. Все они погибли. При этом по другим данным, в результате происшествия погибли три человека.
Во вторник, 29 августа, в Сосновском районе Челябинской области рухнул вертолет Ми-8. Уточнялось, что он принадлежал ФСБ. Агентству рассказали, что вертолет выполнял учебный полет.
В экстренных службах назвали в качестве предварительной причины крушения отказ техники. Воздушное судно упало в поселке Прудном.
Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае
Читайте также