По 100 тыс рублей выплатят жильцам дома в Красногорске, где произошел крупный пожар

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

По 100 тысяч рублей выплатят жильцам дома на Пионерской улице в подмосковном Красногорске, чьи квартиры пострадали при пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

"По поручению главы округа Дмитрия Владимировича Волкова предусмотрена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей на пострадавшую квартиру", – сказали в пресс-службе.

Пожар в жилом многоквартирном доме на Пионерской улице в Красногорске произошел накануне утром. Огонь охватывал чердак и кровлю здания. площадь возгорания достигала 900 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 30 жильцов, в том числе пятеро детей. В ликвидации возгорания были задействованы 23 человека и шесть единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.



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