Более 10 тысяч человек госпитализированы из-за жары в Японии

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Более 10,8 тысячи человек госпитализировали в Японии за неделю, с 21 по 27 июля. У всех пострадавших выявлены признаки теплового удара, сообщила служба пожарной охраны страны, передает РИА Новости.

Десятая часть госпитализированных приходится на Токио – 1 099 человек. Среди пострадавших 260 человек находятся в тяжелом состоянии, им потребуется лечение в стационаре более трех недель. Еще 16 погибли.

Согласно ранее обнародованным данным, за прошлый месяц число пострадавших от теплового удара составило 17,2 тысячи. Это самый высокий показатель с 2010 года. Кроме того, метеорологическое агентство Японии признало июнь 2025 года самым жарким первым месяцем лета с 1956 года.

В тоже время в Москве из-за жары оранжевый уровень погодной опасности продлили до 18:00 четверга, 31 июля. В дневные часы столбики термометров будут стремиться к отметке в 31 градус тепла.

