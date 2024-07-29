Три человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не смог справиться с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми машинами.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции, а столичная прокуратура контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека погибли и три ребенка пострадали в ДТП с минивэном и грузовиком на трассе Кемерово – Новокузнецк. Предварительно, 25-летний водитель минивэна Toyota Noah, перевозивший шесть пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию до идущего впереди грузовика Shacman и столкнулся с ним.

В результате аварии погиб он сам, а также 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Травмы различной тяжести получили трое детей в возрасте 6, 9 и 15 лет. Их госпитализировали.

