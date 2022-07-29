Уголовное дело завели на 73-летнюю пенсионерку из-за мака в огороде

29 июля, 19:28
Фото: МВД РФ
Уголовное дело возбудили против 73-летней жительницы деревни Заводопетровское Тюменской области из-за мака, растущего в ее огороде. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным регионального управления МВД РФ, о маке, выращиваемом пенсионеркой, правоохранителям сообщили ее соседи. Сотрудники полиции, прибывшие на место, обнаружили около 300 кустов мака с признаками культивации. Их изъяли и направили на экспертизу.
"По заключению экспертизы оказалось, что растение является наркосодержащим. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры")", – говорится в сообщении.
Подозреваемой выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Согласно статье, пенсионерке может грозить до 8 лет лишения свободы.
Между тем родные женщины рассказали, что она выращивала мак для добавления в выпечку.
Ранее сообщалось, что Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации 2 миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками. По версии правоохранительных органов, в период с 2016 по 2020 год группа злоумышленников через интернет сбывала в разных регионах РФ синтетические наркотики. Деньги поступали на подставные электронные кошельки, зарегистрированные на непричастных к преступлениям лиц.
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