Движение по Рязанскому проспекту восстановили после аварии с автобусом и "Газелью"

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Движение по Рязанскому проспекту, ранее ограниченное из-за аварии с автобусом и "Газелью", удалось восстановить. Об этом рассказали представители департамента транспорта города в Telegram-канале.

"Автобус эвакуирован с проезжей части. Движение по основному ходу и дублеру восстановлено", – говорится в сообщении ведомства. До этого появилась информация, что на пересечении Рязанского проспекта и улицы Ташкентской случилась авария, где столкнулись рейсовый автобус и "Газель".

Кроме того, движение затруднено было на улице Ташкентской. Причина ДТП в столице сейчас устанавливается. По сведениям Дептранса, водитель фургона превысил скоростной режим почти на 30 километров в час. Помимо этого, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло с автобусом № 209, пересекавшим перекресток. Всего в ДТП пострадали восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.