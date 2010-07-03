МАК сформировал комиссию после крушения самолета в Подмосковье

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Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию после падения легкомоторного самолета в городском округе Серпухов с двумя жертвами, сообщает пресс-служба комитета.

Комиссия начала расследование. В пресс-службе ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" уточнили, что у самолета не было плана полета, передает Агентство "Москва".

Днем 27 июля самолет-амфибия "Лэйк" упал в карьер с водой в деревне Дракино. От удара о воду он получил значительные повреждения. Погибли двое на борту.

Проверку начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По словам начальника пресс-службы МЧС РФ по Московской области Федора Польшина, на место сразу отправились спасатели. К ликвидации последствий происшествия привлекли 20 человек и семь единиц техники. Работали также водолазы поисково-спасательного отряда московской областной противопожарной службы.