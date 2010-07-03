После крушения самолета в Подмосковье возбуждено дело

21:33
21:33
Поделиться в социальных сетях:
Специалисты начали подъем упавшего в Оку гидросамолета
Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
По данным телеканала Москва 24, специалисты начали подъем упавшего в воду самолета. Для этого на место падения прибыл плавучий кран.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в городском округе Серпухов Московской области в 12:55. На борту находились пилот и паcсажир. Они оба погибли.
Очевидцы рассказали, что самолет выполнял маневр низко над землей и задел провода. Эксперты сейчас рассматривают ошибку пилота как одну из основных версий крушения.
По словам Екатерины, которая стала свидетелем трагедии, тела пилота и пассажира до сих пор находятся внутри воздушного судна, потому что их зажало железом.
Начальник пресс-службы МЧС России по Московской области Федор Польшин подчеркнул, что на место крушения гидросамолета сразу же выехали спасатели. К ликвидации последствий аварии привлекли 20 человек и семь единиц техники. В том числе работают водолазы поисково-спасательного отряда московской областной противопожарной службы.
Принадлежал ли самолет аэроклубу и был ли это тренировочный полет, выяснят следователи. Известно, что крушение потерпел легкомоторный самолет-амфибия "Лэйк". Он рассчитан на одного пилота и максимум пятерых пассажиров. От удара о воду самолет получил значительные повреждения.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: