После крушения самолета в Подмосковье возбуждено дело

Специалисты начали подъем упавшего в Оку гидросамолета

Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным телеканала Москва 24, специалисты начали подъем упавшего в воду самолета. Для этого на место падения прибыл плавучий кран.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в городском округе Серпухов Московской области в 12:55. На борту находились пилот и паcсажир. Они оба погибли.

Очевидцы рассказали, что самолет выполнял маневр низко над землей и задел провода. Эксперты сейчас рассматривают ошибку пилота как одну из основных версий крушения.

По словам Екатерины, которая стала свидетелем трагедии, тела пилота и пассажира до сих пор находятся внутри воздушного судна, потому что их зажало железом.

Начальник пресс-службы МЧС России по Московской области Федор Польшин подчеркнул, что на место крушения гидросамолета сразу же выехали спасатели. К ликвидации последствий аварии привлекли 20 человек и семь единиц техники. В том числе работают водолазы поисково-спасательного отряда московской областной противопожарной службы.

Принадлежал ли самолет аэроклубу и был ли это тренировочный полет, выяснят следователи. Известно, что крушение потерпел легкомоторный самолет-амфибия "Лэйк". Он рассчитан на одного пилота и максимум пятерых пассажиров. От удара о воду самолет получил значительные повреждения.