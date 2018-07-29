Задержан предполагаемый соучастник хищения 330 миллионов рублей у "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Правоохранители задержали адвоката, которого подозревают в соучастии хищению 330 миллионов рублей у "Роскосмоса". Речь идет о председателе адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоре Третьякове

"Игорь Третьяков задержан", – цитирует источника в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее в госкорпорации "Роскосмос" подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина по обвинению в мошенничестве. Как утверждают следователи, Лемешевский и его сообщники Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков украли у госкорпорации крупную сумму через оказание фиктивных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Уточняется, что за два года общая сумма выплат конторе составила около 330 миллионов рублей.