Напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы задержали в Подмосковье

29 июля, 09:14
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Подмосковье столичные правоохранители задержали мужчину, который в пятницу, 27 июля, напал с ножом на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области удалось задержать подозреваемого в нападении и нанесении ранений сотруднику полиции. Инцидент произошел в 27 июля у дома № 33 на 1-й Брестской улице. По данным МВД, неизвестный мужчина набросился на полицейского с ножом и, ранив его, скрылся. Пострадавшего госпитализировали.
"В настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", − цитирует Ирину Волк Агентство "Москва". По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.
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