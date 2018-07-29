Напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы задержали в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье столичные правоохранители задержали мужчину, который в пятницу, 27 июля, напал с ножом на полицейского в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области удалось задержать подозреваемого в нападении и нанесении ранений сотруднику полиции. Инцидент произошел в 27 июля у дома № 33 на 1-й Брестской улице. По данным МВД, неизвестный мужчина набросился на полицейского с ножом и, ранив его, скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

"В настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий", − цитирует Ирину Волк Агентство "Москва". По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.