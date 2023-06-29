Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово и обратно восстановили после ЧП на станции Бирюлево-Товарная. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Дептрансе предупредили о возможных ситуативных корректировках в расписании.

29 июня на станции Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД произошел сход нескольких грузовых вагонов. Движение поездов пришлось приостановить. На данный момент его уже полностью восстановили.

После ЧП никто не пострадал. В РЖД заявили, что угрозы для экологии нет. Юго-Западная транспортная прокуратура начала расследование данной ситуации.



"Аэроэкспресс" компенсирует стоимость билетов на поезда, которые были отменены или задержаны. Для этого следует обратиться к сотрудникам в аэропорту Домодедово или заполнить форму на сайте перевозчика.

Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная