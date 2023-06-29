Следователи установили личности более 200 погибших и без вести пропавших в ходе СВО

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В результате проведенных экспертиз СК РФ установил личности более 200 погибших и без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. К настоящему времени по результатам экспертных исследований установлены личности уже более 200 человек", – говорится в уведомлении.

Как уточнили в СК, следователи взаимодействуют с криминалистами и экспертами и продолжают обследования населенных пунктов в условиях обстрелов ВСУ. Также проводится оценка причиненного ущерба.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Кроме того, было отмечено, как в марте прошлого года экипаж танка ВСУ в составе командира Коваля, наводчика Чумака и механика водителя Федоровича обстрелял жилые дома и здания в Мариуполе.

Ущерб оценили в более чем 822 миллиона рублей. Нарушителям предъявили обвинения, они во всем признались.

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