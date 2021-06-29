СК проводит проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву

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Следователи инициировали проверку из-за угроз модельеру Вячеславу Зайцеву и возможной аферы с его имуществом, сообщает РИА Новости.

В следственные органы обратился сам модельер. Зайцев заявил о возможных противоправных действиях по продаже принадлежащего ему имущества. По его словам, в его адрес в связи с этим поступают угрозы.

Представителя модельера пригласили на личный прием в столичное подразделение СК.

Ранее правоохранители в Сочи зарегистрировали факт нападения на экс-солиста группы "Лесоповал" Руслана Казанцева и организовали проверку. Пострадавший находится в медучреждении.

