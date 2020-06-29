Семь человек спасли из пожара в Кузьминках

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

По данным ведомства, о возгорании стало известно в 23:34.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Федора Полетаева, дом 32, корпус 5", – сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия пожарные установили, что возгорание случилось в одной из квартир на седьмом этаже жилого дома. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС спасли 7 человек.

"Были спасены 7 человек, из них один ребенок. Двух спасенных осматривают медики", – подтвердили в ведомстве.

Добавляется, что в 23:54 огонь был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в жилом доме под Люберцами. Сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек.