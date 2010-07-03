Задержан подозреваемый в убийстве прохожего на Курском вокзале

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В районе Курского вокзала произошло убийство. Полиция уже задержала подозреваемого, передает Агентство "Москва".

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, инцидент произошел в ночь на субботу. Мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с прохожим, в ходе которого ранил его ножом. Потерпевший скончался.

Все произошло на глазах у людей, они и не позволили злоумышленнику скрыться с места преступления. Сотрудники транспортной полиции задержали его. Злоумышленника доставили в дежурную часть отдела полиции на станции "Москва-Курская".