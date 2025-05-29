Дежурные силы ПВО за ночь сбили 48 украинских БПЛА над регионами России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 48 вражеских беспилотников над российскими регионами, передает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, 30 дронов были уничтожены над Белгородской областью, по 4 – над Орловской, Рязанской областями и Крымом. Кроме того, 3 беспилотника были сбиты над территорией Московской области, еще 2 – над Брянской областью и 1 – над территорией Тамбовской области.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что на месте падения обломков БПЛА в Московском регионе работали сотрудники экстренных служб. В результате отражения атаки вражеского беспилотника в доме на проспекте Вернадского серьезных повреждений не было. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, в ночь на 28 мая силы противовоздушной обороны сбили 296 украинских БПЛА над регионами России. Дроны были перехвачены над территориями Московского региона, а также над Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.