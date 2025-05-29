В Канаде эвакуировали около 4 тысяч человек из-за лесных пожаров

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Не менее 4 тысяч жителей Канады эвакуировали из-за лесных пожаров в провинции Саскачеван, сообщает телеканал СВС.

Сильный лесной пожар разгорелся на севере провинции. Спасатели вывозят местных жителей в крупные города региона, такие как Саскатун, где их размещают в гостиницах. Информации о пострадавших и разрушений на данный момент не поступало.

Также сообщается, что в соседней провинции Манитоба из-за лесных пожаров к эвакуации готовятся до 5 тысяч человек.

Ранее, 15 мая, лесные пожары в Канаде охватили территорию в размере 100 тысяч гектаров. Возгорания были зафиксированы на востоке страны. По информации местных телеканалов, как минимум два человека погибли.