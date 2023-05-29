Тело пристегнутого к посудомойке мужчины нашли после пожара в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомойке, нашли после пожара в квартире одного из домов на Бойцовой улице в Москве. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"После ликвидации пожара в квартире жилого дома на улице Бойцовой обнаружено тело 32-летнего мужчины. По предварительной информации, на руке мужчины обнаружен наручник, которым он был пристегнут к посудомоечной машине", – говорится в публикации.

Как сообщает надзорное ведомство, погибший часто употреблял спиртное. Чтобы установить, что стало причиной возгорания, специалисты проведут пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

В свою очередь, Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило в своем телеграм-канале, что мужчина, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время правоохранители работают на месте случившегося, их координирует первый заместитель Преображенского межрайонного прокурора Валерий Жуланов.

СК проведет доследственную проверку. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного происшествия.

Ранее поступила информация, что спасатели обнаружили тело женщины 1986 года рождения на кровати после тушения пожара. ЧП произошло в квартире на Большой Почтовой улице в центре Москвы. При этом пожарно-техническая экспертиза не зафиксировала следов поджога.

Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося.

