Склад загорелся в ТиНАО

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Неэксплуатируемое здание склада загорелось на площади 300 квадратных метров в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.

"В поселке Птичное происходит возгорание одноэтажного заброшенного здания бывшего склада на площади 300 квадратных метров", – заявил собеседник информагентства.

Согласно предварительной информации, общий размер горящего здания составляет 100 на 20 метров. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

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