В Германии молния ударила в двух делавших селфи девушек

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Молния ударила в двух девушек в Германии. Инцидент случился в момент, когда они делали селфи. Обе пострадавшие госпитализированы с серьезными ранениями.

Согласно предварительной информации, девушек без создания в разорванной одежде нашел прохожий, сообщает "Газета.ру".

Одна из подруг уже пришла в себя и рассказала, что не помнит само происшествие. В памяти остался только момент, когда они шли по улице и пытались сфотографироваться.

Любители селфи часто становятся участниками различных происшествий. Чаще всего они происходят, когда люди стараются запечатлеть себя в экстремальных условиях. Школьница в Химках едва не погибла, пытаясь сделать фото на высоте: она спустилась на один из козырьков крыши, а вот выбраться обратно у девушки уже не хватило сил. Прохожие вызывали спасателей.

Правоохранители в России выпустили инструкцию по безопасности для любителей фотографироваться, призывая их избегать рискованных активностей.