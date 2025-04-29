Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:08

Происшествия

Пенсионер проткнул живот, перелезая через забор своего дома, в Московской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира 69-летний мужчина проткнул себе живот металлическим прутом, пытаясь перелезть через забор собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба "Мособлпожспаса"

По предварительной информации, пострадавший забыл ключи от калитки и решил перелезть через забор с металлическими прутьями. В какой-то момент из-за неосторожности он напоролся животом на один из прутьев.

Прибывшие спасатели перекусили прут с помощью специального инструмента и сняли мужчину с забора. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Подмосковье завели уголовное дело после того, как мальчику проткнули щеку палкой. По данным СК, 19 апреля на детской площадке между двумя малолетними детьми произошла ссора. В ходе конфликта ребенок 2016 года рождения схватил с земли палку, которой острым концом нанес удар в область виска другому ребенку.

Также в хирурги Детской больницы имени Г. Н. Сперанского в Москве спасли мальчика полутора лет, который задыхался от диафрагмальной грыжи. Это вызывало сдавливание легкого, сообщили в телеграм-канале "Московская медицина". Ребенка доставили в больницу с подозрением на левостороннюю пневмонию с выраженными дыхательными нарушениями. Врачи выяснили, что у пациента левосторонняя диафрагмальная грыжа, при которой все петли кишечника располагались в грудной полости.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика