В Саратовской области нашли тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

В Саратовской области нашли тело третьего члена экипажа разбившегося вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Таким образом, в результате жесткой посадки вертолета погибли два человека. Еще один пилот госпитализирован.

"Тело второго погибшего при жесткой посадке вертолета в Саратове обнаружили в ходе поисково-спасательных работ", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что один член экипажа погиб и один пострадал. Начальник оперативно-диспетчерского центра единой дежурно-диспетчерской службы города Роман Стирбавичюс рассказал, что выживший пилот контужен. Он находится в удовлетворительном состоянии.

ЧП произошло 28 апреля. Крушение потерпел учебный вертолет "Ансат", летевший из поселка Соколового. В результате удара он полностью разрушился.

Причиной крушения вертолета во время учебно-тренировочных полетов стало сближение двух вертолетов в воздухе, в результате чего один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме.