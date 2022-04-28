В ЦВО рассказали подробности крушения вертолета в Саратовской области

17:09
Фото: телеграм-канал Mash
Причиной крушения вертолета в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов стало сближение двух вертолетов в воздухе, в результате чего один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).
"В результате жесткой посадки один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме", – говорится в сообщении.
В ЦВО добавили, что на месте происшествия работает комиссия ВКС России.
ЧП произошло 28 апреля. Начальник оперативно-диспетчерского центра единой дежурно-диспетчерской службы города Роман Стирбавичюс рассказал, что выживший пилот контужен. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Известно, что крушение потерпел учебный вертолет "Ансат", летевший из поселка Соколового. В результате удара он полностью разрушился
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