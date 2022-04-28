Появилось видео с места падения вертолета под Саратовом

Учебный вертолет "Ансат", летевший из поселка Соколового, упал на территории Кумысной поляны в Саратовской области. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Вертолет потерпел крушение на окраине лесополосы и в результате удара полностью разрушился. Мэр города Михаил Исаев сказал, что одного пилота нашли живым.

Начальник оперативно-диспетчерского центра ЕДДС города Роман Стирбавичюс рассказал, что выживший пилот контужен. Он находится в удовлетворительном состоянии. Также известно об одном погибшем человеке. Поиски третьего члена экипажа продолжаются.

