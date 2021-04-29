В Томске спасли четырех подростков с оторвавшейся от берега льдины

Фото: Томская ПСС

Спасатели успешно сняли с оторвавшейся от берега льдины на реке Томи четырех подростков, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в четверг. Группа из шести подростков 15–16 лет играла на льдинах на реке Томи напротив Главпочтамта. Одна льдина с четырьмя детьми оторвалась от берега. На место для спасения выехали сотрудники Томской ПСС.

Всех подростков спасли. Их осмотрели врачи и передали родителям. Дети рассказали, что решили прогуляться по льду на реке, а когда возвращались, льдина, на которой они находились, оторвалась от берега.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области подростки спасли собаку, попавшую в ловушку на реке. Дети, проходившие мимо, не растерялись. Они дождались момента, когда льдину прибило к берегу, подманили дворняжку и подняли ее наверх.