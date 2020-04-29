Росздравнадзор пресек незаконную продажу аппаратов ИВЛ в столичном регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Росздравнадзора совместно с ФСБ и МВД пресекли продажу незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких в столичном регионе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Территориальным органом возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.28 КоАП РФ. В рамках административного расследования специалисты территориального органа совместно с сотрудниками ФСБ и МВД выехали на склад, где хранилось оборудование, и изъяли 286 аппаратов ИВЛ, упакованных в деревянные ящики", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росздравнадзоре отметили, что изъятое оборудование направят на экспертизу. Специалисты должны подготовить заключение на предмет их качества, эффективности и безопасности. Предполагаемая сумма реализации аппаратов составила около 70 миллионов рублей.

В ходе рейда были задержаны восемь членов преступной группы – семь мужчин и одна женщина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту поставки 50 устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких. В ходе проверки выяснилось, что у устройств истек срок годности.

