Несколько электричек задерживаются на Белорусском направлении МЖД

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Ряд электричек задерживается на Белорусском направлении МЖД по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба дороги.

Пассажиров предупредили, что на Белорусском направлении несколько пригородных поездов следуют по маршруту с увеличенным интервалом. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить опоздание и как можно быстрее ввести задержанные электрички в график, пояснили в пресс-службе.

По информации МЖД, возможны точечные корректировки в расписании пригородных поездов.