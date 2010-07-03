СК проверит информацию о раненном из пистолета столичном школьнике

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Столичные следователи проверят публикации СМИ о ранении ученика школы №2095 "Покровский квартал". Во время репетиции спектакля в нос ребенку прилетел пластиковый шарик из игрушечного пистолета.

Как уточнили в городском главке СК, история произошла 27 апреля. После случившегося школьника осмотрели врачи, сейчас его жизнь вне опасности.

Обстоятельства случившегося криминалисты выясняют в ходе доследственной проверки. По ее итогам примут процессуальное решение.

Со слов директора учебного заведения Ильи Новокрещенова, дети репетировали постановку по произведению Владимира Соллогуба "Беда от нежного сердца", уточняет Агентство "Москва". Во время сцены дуэли один из мальчиков выстрелил из игрушечного пистолета в своего одноклассника. Пуля попала в нос, спустя некоторое время ее достали в травмпункте.

