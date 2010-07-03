В Саратове школьник во время урока выстрелил в одноклассника

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В Саратове школьник выстрелил в одноклассника из пневматического оружия на уроке ОБЖ. Сейчас полиция проводит проверку, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, выстрел был несчастным случаем. Оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей.

Пострадавший ребенок обращался за медицинской помощью в больницу.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что ученик четвертого класса столичной школы № 354 имени Карбышева избил одноклассника. Пострадавшего якобы доставили в больницу в бессознательном состоянии.

В школе эту информацию опровергли.