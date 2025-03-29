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29 марта, 22:15

Происшествия

Пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пятилетняя девочка упала в водоем, расположенный около частного домовладения на Новосходненском шоссе, и утонула, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно правоохранители установили, что родители ребенка находились в гостях у хозяев дома.

"Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть", – отметили в ведомстве.

Там же добавили, что выяснение всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль Головинская межрайонная прокуратура.

В начале марта в Химках провалились под лед две 12-летние девочки. Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили медицинскую судебную экспертизу.

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