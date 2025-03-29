29 марта, 22:15Происшествия
Пятилетняя девочка утонула в водоеме около частного дома на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пятилетняя девочка упала в водоем, расположенный около частного домовладения на Новосходненском шоссе, и утонула, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Предварительно правоохранители установили, что родители ребенка находились в гостях у хозяев дома.
"Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть", – отметили в ведомстве.
Там же добавили, что выяснение всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль Головинская межрайонная прокуратура.
В начале марта в Химках провалились под лед две 12-летние девочки. Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили медицинскую судебную экспертизу.
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