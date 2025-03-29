Трое рыбаков провалились под лед и утонули в Вологодской области

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Следователи Череповецкого района Вологодской области устанавливают обстоятельства гибели рыбаков, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Сообщение о прибытии четырех рыбаков к озеру Колоденское и их выходе на лед, который проломился, вследствие чего люди оказались в воде, в правоохранительные органы поступило около 14:00 29 марта.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы обнаружили одного выжившего мужчину 53 лет и направили его в медучреждение. Также они организовали поиск утонувших.

"Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", – уточнили в сообщении.

В начале марта в Химках провалились под лед две 12-летние девочки. Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили медицинскую судебную экспертизу.