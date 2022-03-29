Неизвестные "заминировали" Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

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Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России проверяют после анонимного сообщения о минировании, передает ТАСС.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва <...> на улице Ватутина, 1", – сообщил источник информагентства в экстренных службах.

В целях безопасности из здания эвакуированы 200 человек. На месте происшествия работают кинологи.

Ранее экстренные службы Москвы проверяли станцию метро "Китай-город" после сообщений о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.