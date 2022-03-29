Неизвестный сообщил о "минировании" самолета Ереван – Москва

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Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, который выполняет рейс из Еревана в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" рейса Ереван – Москва", – сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время самолет находится в воздухе.

После посадки лайнер проверят специалисты в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее в этот же аэропорт поступило сообщение о "минировании" самолета, выполняющего рейс Москва – Ереван. Воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.