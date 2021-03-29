Офицера белорусской армии обнаружили мертвым в лесу

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Тело офицера армии нашли в лесу в Белоруссии. Об этом сообщает "Газета.ру".

В пресс-службе Минобороны страны рассказали, что мужчина проходил службу в воинской части Гомельского гарнизона.

В настоящее время по факту смерти офицера организована проверка. Обстоятельства и причины смерти выясняют СК Белоруссии и комиссия министерства обороны страны.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL. Фигурантов обвинили в подготовке теракта.

Как следует из материалов дела, в планах у организаторов было обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.