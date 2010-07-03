Угроза взрыва в ЦДМ оказалась ложной

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Опасные предметы в помещениях Центрального детского магазина (ЦДМ) не обнаружены. Угроза взрыва не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"Проверку завершили, опасные предметы не найдены", – сообщили агентству.

Эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

В январе этого года по всей стране началась новая волна ложных сообщений о "минировании". Неизвестные отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва в различных местах массового скопления людей.