В Башкирии уволят педагога после приставаний к ученице

Учителя ОБЖ сельской школы Кушнаренковского района Башкирии обвинили в домогательствах к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как педагог приставал к ученице в школьном классе. 60-летний мужчина подошел к девочке, стал гладить, а затем поднял на руки. Школьница попыталась оказать ему сопротивление, но безуспешно. Учитель отпустил ее, когда в класс вошла другая девушка.
Региональная прокуратура провела проверку после обращения руководства школы. Надзорное ведомство установило, что педагог допустил факты аморального поведения в отношении ученицы 10 класса. Прокуратура постановила уволить учителя по отрицательному мотиву. Не исключено, что педагог может стать фигурантом уголовного дела.
В свою очередь, глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин сообщил в беседе с РИА Новости, что педагог будет уволен с формулировкой "за аморальное поведение". По его словам, юристы уже готовят соответствующие документы.
"Своим поведением этот педагог подвел все сообщество района", — резюмировал Гизатуллин.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.