В Башкирии уволят педагога после приставаний к ученице

Фото: телеграм-канал Baza

Учителя ОБЖ сельской школы Кушнаренковского района Башкирии обвинили в домогательствах к несовершеннолетней ученице. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как педагог приставал к ученице в школьном классе. 60-летний мужчина подошел к девочке, стал гладить, а затем поднял на руки. Школьница попыталась оказать ему сопротивление, но безуспешно. Учитель отпустил ее, когда в класс вошла другая девушка.





Региональная прокуратура провела проверку после обращения руководства школы. Надзорное ведомство установило, что педагог допустил факты аморального поведения в отношении ученицы 10 класса. Прокуратура постановила уволить учителя по отрицательному мотиву. Не исключено, что педагог может стать фигурантом уголовного дела.

В свою очередь, глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин сообщил в беседе с РИА Новости, что педагог будет уволен с формулировкой "за аморальное поведение". По его словам, юристы уже готовят соответствующие документы.

"Своим поведением этот педагог подвел все сообщество района", — резюмировал Гизатуллин.

