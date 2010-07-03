Мужчина ударил подростка из-за отказа заниматься сексом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские ведут поиски мужчины, который ударил в подъезде жилого дома несовершеннолетнего мальчика, отказавшего ему в сексе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по столице.

Инцидент произошел 26 марта в подъезде жилого дома на юго-западе Москвы. Мужчина предложил заняться сексом ребенку 2006 года рождения. Получив отказ, подозреваемый дал мальчику пощечину и скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "б" ч.4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В настоящий момент ведутся поиски мужчины. В ведомстве уточняют, что ребенок не был знаком с мужчиной.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском районе Подмосковья был задержан тренер по боевому искусству. По версии следствия, 40-летний мужчина в период с января 2017 года по февраль 2019 года совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения.