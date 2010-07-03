В Подмосковье тренера заподозрили в изнасиловании школьницы

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В Одинцовском районе Подмосковья тренера заподозрили в изнасиловании школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

По данным следствия, с января 2017 года по февраль 2019 года 40-летний тренер по боевому искусству неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе, подозреваемый задержан. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям в отношении несовершеннолетних. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.