Мужчина домогался двух школьниц в столичном ресторане быстрого питания

Фото: ТАСС/Роман Пименов/Интерпресс

Оперативники выясняют подробности инцидента с домогательством мужчины к двум несовершеннолетним девочкам в московском "Макдоналдсе", сообщил источник порталу Москва 24.

В субботу, 9 марта, две школьницы обедали в одном из ресторанов сети быстрого питания на севере столицы. В этот момент к девочкам за столик подсел незнакомый им 24-летний мужчина. Предположительно, после короткой беседы он начал приставать к 15-летней москвичке и ее 13-летней подруге, пытаясь их ощупать.

"В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, − рассказал источник порталу Москва 24, − после проведения проверки станет понятно – для чего и как мужчина действовал в момент совершения им указанных действий".

Ранее сообщалось, что жительница подмосковных Химок может сесть в тюрьму за то, что отбилась от насильника. Заявление в полицию написал мужчина, который, по словам девушки, настойчиво ее домогался. В результате ЧП девушка нанесла нападавшему ранение.