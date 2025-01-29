Жители Рязанской области сообщили о прилетевшей "мигающей коробке"

Фото: телеграм-канал "Рязань. Происшествия"

Жители села Чучково Рязанской области рассказали о прилетевшей на парашюте "мигающей коробке". Об этом сообщает телеграм-канал "Рязань. Происшествия".

Как отмечалось в сообщении, территорию у места падения оцепили военные, туда также направились саперы.

Выяснилось, что упавший на землю неопознанный объект – метеорологический зонд. В результате оцепление было снято.

"Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре – метеозонд так же зацепился за дерево", – сказал замглавы администрации Максим Копейкин.

В апреле 2024 года губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обезвреживании обломков метеозонда. Их нашли в Хлевенском районе и Воловском округе. Тогда обломки упали в безлюдной местности, и в результате их падения жертв и разрушений зафиксировано не было.