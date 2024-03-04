На северо-востоке Польши упал метеозонд – СМИ

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Неизвестный объект, предположительно метеозонд, упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на представителя местной полиции.

По словам сотрудника комендатуры полиции в городе Оструда Михала Пшибылека, правоохранители оцепили место падения объекта. Они ожидают прибытия подразделений вооруженных сил и полиции, которым предстоит установить происхождение объекта.

Летом прошлого года в Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. Обломки были найдены утром 3 июня в кукурузном поле, находящимся в четырех километрах от города Бяла-Писка. При этом в десяти километрах от места обнаружения фрагментов находится военный полигон и воинская часть.

Объект мог быть и метеорологическим шаром, однако его точное происхождение неизвестно. Находку забрала полиция Польши.

До этого сообщалось, что воздушный шар с закрепленной электроникой упал в Ленинградской области. В результате осмотра предмета стало известно, что упавший шар представляет собой метеозонд.